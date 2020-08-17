رياضة | ليفربول على بعد خطوة من ضم نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول على بعد خطوة من ضم نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب التقرير الوارد من راديو "مونت كارلو" الفرنسي، فإن ليفربول أنهى اتفاقه مع تياجو ألكانتارا، بشأن البنود الشخصية للعقد.

وأضافت الإذعة الفرنسية الشهيرة، أن ليفربول سيوقع مع ألكانتارا على عقد لمدة 4 أعوام مع الريدز.

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وأوضحت، أن اللاعب أبلغ زملائه في الفريق بأنه سيذهب إلى صفوف ليفربول، بعد نهاية موسمه مع الفريق البافاري، والذي سينتهي بنهاية مباريات دوري أبطال أوروبا.

كما أقدم اللاعب على شراء بيت في إنجلترا، في إشارة مؤكدة لقرب انتقاله للريدز.

ويتبقى فقط، الاتفاق بين ليفربول وبايرن ميونيخ حول السعر النهائي للصفقة، قبل الإعلان الرسمي.