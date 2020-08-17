رياضة | تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن استعداده لتدعيم صفوف النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي رفض الاستمرار بالقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورتس": "علاقتي بالكرة المصرية انتهت، ولكن مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك".

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وأضاف: " أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد تقديم كل شيئ له، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك لأنه لا يوجد توافق بيننا".

وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه الدائم للنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق خروج رمضان صبحي من الحسابات الفنية للفريق بعد انتهاء اعارته ورفض استمراره داخل القلعة الحمراء، واعلان رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز الموسم المقبل.