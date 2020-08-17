رياضة | تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن استعداده لتدعيم صفوف النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي رفض الاستمرار بالقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته.
وقال "آل الشيخ" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورتس": "علاقتي بالكرة المصرية انتهت، ولكن مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك".
وأضاف: " أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد تقديم كل شيئ له، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك لأنه لا يوجد توافق بيننا".
وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه الدائم للنادي الأهلي.
وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق خروج رمضان صبحي من الحسابات الفنية للفريق بعد انتهاء اعارته ورفض استمراره داخل القلعة الحمراء، واعلان رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز الموسم المقبل.