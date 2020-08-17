رياضة | تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن أن علاقته حاليًا بالكرة المصرية قد انتهت بشكل نهائي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" : "عُرض عليّ الاستثمار بنسبة 70% في نادي مصر المقاصة ولكني رفضت الأمر".

وتابع مالك نادي ألميريا : "كذلك كان هناك رغبة في ملكية نادي إف سي مصر كان هذا مشروطًا ببقائه في الدوري المصري هذا الموسم ولكني تراجعت عن الأمر".

وأضاف: "اتفقت مع كيكي على تدريب إف سي مصر قبل توليه مهمة برشلونة وطالبني بالتعاقد مع بعض اللاعبين".