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رياضة | تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: أنهيت علاقتي بالكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، ومالك نادي ألميريا الإسباني  عن أن علاقته حاليًا بالكرة المصرية قد انتهت بشكل نهائي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" : "عُرض عليّ الاستثمار بنسبة 70% في نادي مصر المقاصة ولكني رفضت الأمر".

وتابع مالك نادي ألميريا : "كذلك كان هناك رغبة في ملكية نادي إف سي مصر كان هذا مشروطًا ببقائه في هذا الموسم ولكني تراجعت عن الأمر".

وأضاف: "اتفقت مع كيكي على تدريب إف سي مصر قبل توليه مهمة وطالبني بالتعاقد مع بعض اللاعبين".

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