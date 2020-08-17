رياضة | تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قيمة النادي الأهلي وعراقته.
- تصريحات تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي
وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عبر برنامج "جمهور التالتة": "من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء".
وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني، على انتمائه الشديد للنادي الأهلي وحبه لجماهير القلعة الحمراء، واسعداده لتقديم صفقات قوية بعد رحيل رمضان صبحي.