رياضة | تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد بداخله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قيمة النادي الأهلي وعراقته.

- تصريحات تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس» عبر برنامج "جمهور التالتة": "من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء".

وأكد مالك نادي ألميريا الإسباني، على انتمائه الشديد للنادي الأهلي وحبه لجماهير القلعة الحمراء، واسعداده لتقديم صفقات قوية بعد رحيل رمضان صبحي.