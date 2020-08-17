رياضة | تركي آل الشيخ: لو كنت رئيسًا شرفيًا للأهلي حتي الآن لتم افتتاح الاستاد الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: لو كنت رئيسًا شرفيًا للأهلي حتي الآن لتم افتتاح الاستاد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إنه كان سيفتتح استاد الأهلي الجديد في عام 2021 لو ظل في رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" :"مصر لها مكانة عظيمة في قلوب السعوديين وكل العرب".

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وتابع :"لو كنت رئيسا شرفيا للأهلي حتى الآن بدون الدخول في خلافات لتم افتتاح استاد الأهلي الجديد في بداية العام المقبل 2021".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية:" قمت بتعويض الزمالك عن ضم عبد الله السعيد بصفقات أخرى".

وأشار :"التصريح الذي أدليت به سابقا حول 4 صفقات من العيار الثقيل للأهلي جميعهم أصبحوا في بيراميدز وكان منهك رمضان صبحي وكينو وأحمد الشناوي".