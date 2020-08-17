رياضة | يوفنتوس يحدد شرطين لرحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد شرطين لرحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حد شرطين من أجل السماح لنجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ديبالا كان قريبًا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قبل أن يستمر مع السيدة العجوز ويثبت أنه أحد أهم نجوم الفريق في الموسم المنصرم بعد أن كان سببًا رئيسيًا في تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ديبالا قد يرحل عن يوفنتوس لكن النادي الإيطالي لن يسمح برحيله إلى في حالتين فقط.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الحالة الأولى هي وصول عرض للنجم الأرجنتيني تبلغ قيمته 90 أو 100 مليون يورو مشيرة إلى أن يوفنتوس سيجلس على طاولة المفاوضات في هذه الحالة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الحالة الثانية هي رحيله في صفقة تبادلية مع لاعب آخر كبير من أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أنه هناك تقارير صحفية خرجت في الأسابيع الماضية لتؤكد أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ديبالا في الصيف الحالي.