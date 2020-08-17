رياضة | بعد رحيله.. أرقام وبطولات من مسيرة شريف إكرامي مع الأهلي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. أرقام وبطولات من مسيرة شريف إكرامي مع الأهلي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مشوار الحارس المخضرم شريف إكرامي مع النادي الأهلي بشكل رسمي، بعدما أبلغت إدارة القلعة الحمراء اللاعب، اليوم الأحد، بانتهاء مهمته مع الفريق الأحمر بشكل نهائي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، استكمال الموسم محليا وإفريقيا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة، وبناءًا عليه تم ابلاغ شريف إكرامي بقرار النادي بخروجه من حسابات الفريق رسميًا.

ماذا قدم شريف إكرامي خلال مسيرته مع النادي الأهلي؟

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله لخوض تجربة احتراف أوروبية ضمن صفوف فريق فينورد الهولندي موسم 2005/2006، ولم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق، لينتقل لنادي أنقرة غوجو التركي موسم 2008 – 2009 على سبيل الإعارة.

بعد انتهاء تجربته الاحترافية عاد إكرامي لمصر وانضم لصفوف الجونة عام 2009، قبل الانتقال لصفوف النادي الأهلي في يناير عام 2010، واستمر مع الفريق الأحمر 10 سنوات حقق خلالها الحارس العملاق، العديد من الألقاب والبطولات والأرقام المميزة.

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شارك "إكرامي" في 271 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي، حيث لعب 156 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حافظ على نظافة شباكه في 86 مباراة، بينما استقبلت مرماه 88 هدفًا.

بينما خاض 17 مباراة بكأس مصر استقبلت شباكه 15 هدفًا وحقق 6 "كلين شيت"، وشارك في 5 مباريات بكأس السوبر المحلي وحافظ على نظافة مرماه في 3 مباريات واستقبلت شباكه 3 أهداف.

كما خاض صاحب الـ37 عامًا مع الأهلي 87 مباراة في بطولات إفريقيا، ولعب مع 4 مباريات بكأس العالم للأندية واستقبلت شباكه 9 أهداف، ومباراتين بالبطولة العربية.

بطولات وألقاب "إكرامي" مع الأهلي

حقق شريف إكرامي العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره مع النادي الأهلي (7 دوري – 5 كأس السوبر المصري – 2 دوري أبطال إفريقيا – 2 كأس السوبر الإفريقي – 2 كأس مصر – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية)، وشارك مع الأحمر بكأس العالم للأندية عامي 2012، 2013.