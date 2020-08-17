رياضة | الزمالك يرفع العروض المالية لتجديد تعاقده مع نجوم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفع العروض المالية لتجديد تعاقده مع نجوم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا رفع العروض المالية المقدمة لثلاثي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة والتونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقودهم مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" والذي يقام على قناة "النهار" أن قرار مسئولي الزمالك يأتي في ظل خوف المسئولين من انتقال الثلاثي إلي نادي بيراميدز لاسيما في ظل الإغراءات المالية التي يتعرض لها ثلاثي الفريق للانتقال للفريق السماوي عقب انتهاء عقودهم مع الزمالك.

وأتم: "الثلاثي يعد من العناصر الأساسية للزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيلهم سيؤثر بلا شك علي الاداء الفني للزمالك".