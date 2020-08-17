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رياضة | بايرن ميونيخ على أعتاب خسارة أهم صفقات الموسم

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ على أعتاب خسارة أهم صفقات الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني مهدد بخسارة أهم صفقات الميركاتو الصيفي الجاري علي يد فريق ليدز يونايتد الإنجليزي .

ووفقاً لموقع " فوتبول إيطاليا " فإن العملاق البافاري قد بدأ المفاوضات مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي من أجل ضم الكرواتي إيفان بريسيتش لاعب الفريق المعار من النيراتزوري عقب إنتهاء الإعارة.

وتنتهي إعارة اللاعب الكرواتي في ألمانيا بعد نهاية الصيف الجاري، ولم يتم إتخاذ أي خطوات حقيقة من قبل بارين ميونخ من أجل الاحتفاظ بخدمات اللاعب بصفه نهائيه وسط أهتمام كبير من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي باللاعب .

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وأشار الموقع إلى أن إدارة بايرن ميونيخ تسعي إلى التعاقد مع اللاعب بمبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو ،وهو ما يتنافي تمامًا مع إتفاق النادي البافاري مع النيراتزوري بشأن بند الشراء الموجود في عقد اللاعب والمقدر بحوالي 20 مليون يورو .

وأمضى بيريسيتش الموسم الجاري على سبيل الإعارة في البايرن بمقابل 5 مليون يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 20 مليون يورو إضافية.

يذكر أن اللاعب الكرواتي قد سجل الهدف الثاني لفريقه في الفوز الكاسح على الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين ، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة .

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