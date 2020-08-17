رياضة | عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال نادي برشلونة الإسباني مدربه كيكي سيتين من منصبه عقب الخسار الكبيرة التي تلقاها الفريق أمس من بايرن ميونيخ الألماني.

وأعلن جوسيب ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونة إقالة كيكي سيتين من منصبه عقب الاجتماع الذي عقد اليوم.

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وفشل سيتين الذي عين في منصب المدير الفني لبرشلونة في أكتوبر الماضي خلفا لأرنستو فالفيردي في الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

وخرج برشلونة خالي الوفاض هذا الموسم حيث خسر جميع المسابقات التي شارك فيها.

وخسر برشلونة أول أمس الجمعة أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل ثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.