رياضة | كارتيرون يكرر طلبه لإدارة الزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكرر طلبه لإدارة الزمالك بشأن التعاقد مع نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء، سرعة حسم صفقة نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

تعاقد الزمالك مع نبيل عماد دونجا

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كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرى أن نبيل دونجا، سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره فى تغيير مركز فرجانى ساسى والاعتماد عليه فى مركز 10 لصناعة اللعب على أن يكون دونجا وطارق حامد فى وسط الملعب.

وأوضحت المصادر أن كارتيرون تمسك بضم دونجا، ورفض ضم محمد عبدالعاطى، لاعب وادى دجلة، بجانب عدم قناعته بمستوى محمد حسن، واعتبره بديلا استراتيجيا فى وسط الملعب.

وأتمت المصادر أن كارتيرون حدد احتياجاته لإدارة الزمالك التى نجحت فى حسم صفقتى الأنجولى أرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى.