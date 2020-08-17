رياضة | يوفنتوس يخون نجم نابولي.. طالع التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخون نجم نابولي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين .

وفقاً لما ذكرة موقع " كالتشيو ميركاتو " في أن السيدة العجوز قد تراجعت تمامًا عن التعاقد مع أركاديوش ميليك مهاجم نابولي هذا الصيف .

وأشار الموقع أن التغيير الذي حدث مؤخرًا برحيل ساري والتعاقد مع بيرلو جعل المهاجم البولندي بعيد عن الصورة تمامًا في تورينو .

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وساهمت المطالب المادية الضخمة لنادي نابولي، في تغيير فكرة التعاقد مع ميليك وتأجيها للصيف المقبل، خاصةً بعد إنتهاء تعاقده في سان باولو في صيف 2021 .

وكان ميليك قد قاد فريقه للتتويج ببطولة كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس حيث يرغب نابولي في تجديد عقده ولكن أبدى انفتاحًا على بيعه بسبب عدم رغبته في التجديد.

يذكر أن المهاجم البولندي قد شارك رفقه نابولي خلال 31 لقاء، سجل خلالها 14 هدف .