رياضة | دمنهور يواجه سبورتنج وديًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر دمنهور يواجه سبورتنج وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور تحت قيادة كمال فريد المدير الفني، خوض لقاء ودي أمام نظيره نادي سبورتنج الرياضي.

حيث يتلقي نادي دمنهور بنظيره نادي سبورتينج في مباراة ودية تجمعهم الأربعاء المقبل، بالنادي الإجتماعي، لدمنهور، وذلك ضمن استعدادات الفريق البحراوي لمواجهة نادي دكرنس في أولي مباريات الفريق الرسمية عقب قرار عودة دوري الدرجة الثانية.

وأكد كمال فريد المدير الفني لنادي دمنهور علي أهمية هذه المباراة للفريق في الوقت الحالي، لتجهيز كافة اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قبل العودة قبل العودة للمباريات الرسمية للفريق.

وشهد مران الفريق الأحد تدريبات بدنية شاقة للاعبين لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.