الامارات | المهر غير المهزوم «بالاس بيير» بطلاً لسباق «بري جاك لو ماروا»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهر غير المهزوم «بالاس بيير» بطلاً لسباق «بري جاك لو ماروا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر غير المهزوم «بالاس بيير»، المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب جون غوسدن، أمس، بطلاً لسباق «بري جاك لو ماروا» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى على الأرضية العشبية في مضمار «دوفيل» الفرنسي.

وحافظ المهر «بالاس بيير» البالغ من العمر ثلاث سنوات، على سجله الخالي من الهزائم، مضيفاً انتصاره الخامس على التوالي في سباقات الخيل العالمي، والثاني في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» عقب انتصاره يونيو الماضي، في سباق «سانت جيمس بالاس»، في ختام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

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وعرف الفارس الخبير فرانكي ديتوري، كيفية الحفاظ على قدرات المهر «بالاس بيير» في المراحل الأول للسباق، قبل أن يطلق العنان له في المراحل الأخيرة وقطع خط نهاية الشوط، الذي امتد لمسافة 1600 متر، في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية وستة أجزاء من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الفرس «ألبين ستار»، المملوكة لـ«عائلة يناركوس» بإشراف المدربة جون هارينغتون، الذي تولى قيادتها الفارس ستيفان باسكير للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «سيركوس ماكسيموس» بإشراف المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين، وقيادة الفارس كريستوف سوميليون.

السباق أقيم على مضمار «دوفيل» الفرنسي.

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