الامارات | «يد الشارقة» تجدد عقد الحارس محمد إسماعيل لموسم إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الشارقة» تجدد عقد الحارس محمد إسماعيل لموسم إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، أمس، في بيان صحافي، تجديد إعارة حارس المنتخب وفريق الوصل لكرة اليد، محمد إسماعيل، لموسم إضافي، في ظل المستويات التي قدمها الحارس الموسم الماضي، ودافع خلالها عن عرين الملك، وحقق معه ألقاباً عدة، أبرزها لقب السوبر الإماراتي البحريني، وبطولة الدوري العام، وبرونزية الأندية الآسيوية الأبطال.

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وعلّق الحارس محمد إسماعيل على تجديد ارتباطه مع الشارقة، للموسم الثاني على التوالي، فقال: «أشكر إدارة نادي الشارقة وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، على ثقتهم وحرصهم على تجديد الإعارة»، مضيفاً: «أتطلع إلى مواصلة العمل مع زملائي، للحفاظ على التفوق محلياً، والعودة مجدداً إلى البطولة القارية وحصد لقبها».

بدوره، قال رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد الحصان: «حرصت إدارة النادي على الإبقاء على الحارس محمد إسماعيل، لما يمثله من إضافة فينة للفريق، في ظل الخبرات التي يتمتع بها كأحد أفضل حراس مرمى اليد بالدولة، إضافة إلى كونه حارس المنتخب».

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