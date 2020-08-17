الامارات | اهتمام عالمي بـ «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي بـ «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، في سكي دبي بمول الإمارات، يومي الجمعة والسبت الماضيين، عناوين الصحف والوكالات والقنوات والمجلات الإخبارية الدولية من مختلف قارات العالم، إذ أشادت بالحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وحقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، أمس: «سلطت صحيفة تليغراف البريطانية واسعة الانتشار الضوء على هذا الحدث، مع نشرت صور سباق الجري الثلجي».

وجاء في البيان: «نشرت (سي إن إن) عربية موضوعاً موسعاً عن الحدث في موقعها الإلكتروني الذي يتابعه الملايين من كل دول العالم، كما بُثت صور وأخبار من أسبوع دبي للرياضات الثلجية في الموقع الكوري (يونهاب نيوز)، الذي أفرد صوراً كاملة من الحدث، فضلاً عن الوكالة الفرنسية، ووكالة جيتي إيميغ الصحافية، والوكالة الأوروبية للأخبار، ووكالة أسوشيتد برس الصحافية، ووكالة روبتلي الإخبارية العالمية، وقناة روسيا اليوم، والصفحات الإخبارية في موقعي إم إس إن وياهو العالميين، وفي مجلة (إيبين) الإخبارية الأوروبية، وموقع ديلي بريكنغ نيوز الأميركي، وصحيفة دي تيك الرياضية الإندونيسية، والموقع الأوروبي كوكب التزلج، وصحيفة ماليالا الهندية».

وكان أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، محمد العتري، قد توجوا الفائزين في سباق الجري الثلجي ومنافسات التزلج على الألواح، التي اختتمت مساء أول من أمس.

وفاز في سباق الجري الثلجي بطي النعيمي بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني محسن آل علي، والبريطاني جورج كرو في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت البريطانية بيا هانسك بالمركز الأول، تلتها الفنلندية مرجانا راكي في المركز الثاني، وحلت الجورجية ديانا جوجي تدز في المركز الثالث.

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وفي منافسات التزلج على الألواح، فاز الإماراتي أحمد طلال بالمركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة للرجال، تلاه الإسباني إزيدور كوما في المركز الثاني، وحل الإماراتي حميد الأنصاري في المركز الثالث. وفي فئة الشباب تحت 16 سنة فاز الإماراتي بطي هاشمي بالمركز الأول، وحل راشد مروان في المركز الثاني، وحل البريطاني أندري زانمسكي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة فاز الجنوب إفريقي زاندر كويتزي بالمركز الأول، تلاه الأميركي وودي هابورن في المركز الثاني، وحل المصري عمر أبوطالب في المركز الثالث.

وفي الفئة العمرية المفتوحة للنساء، فازت التشيكية زوزانا هومولكوفا بالمركز الأول، تلتها الإماراتية فاطمة سيف في المركز الثاني، وحلت عائشة بن ثاني في المركز الثالث.

أعلى تقييم

أشاد المتسابقون الذين شاركوا في المنافسات بالتنظيم، وعبّروا عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفريدة للجري وسط الثلوج أثناء فصل الصيف، حيث أعطوا الحدث أعلى تقييم عبر موقع بيريمر أونلاين الخاص بالسباقات الرياضية، وكتبوا رسائل شكر وامتنان. وقال بيان صحافي: «شهدت الفعاليات التي نظمها المجلس على مدار الفترة الماضية مشاركة المئات من محبي الرياضات الشاطئية والرياضات البحرية».

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