الامارات | اتحاد الدرّاجات يفتح باب التسجيل للموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدرّاجات يفتح باب التسجيل للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الدرّاجات الهوائية فتح باب التسجيل للاعبين، اعتباراً من أول من أمس، حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لمنافسات الموسم المقبل الذي يبدأ 25 من سبتمبر، في الوقت الذي تم فيه تعميم اللائحة الاسترشادية الطبية لعودة النشاط الرياضي، التي تضمنت توصيات الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى إجراءات رياضة الدرّاجات التخصصية، التي أضيفت في ضوء توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، خصوصاً أن الإمارات تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي، برئاسة أسامة الشعفار. وقال أمين السر العام للاتحاد، عبدالناصر عمران: «بالنسبة للمقيمين وأبناء المواطنات وحملة جوازات الدولة، فإن التسجيل مفتوح لأي عدد، وبالنسبة لمواليد الدولة والمقيمين، فإنه مسموح بتسجيل خمسة لاعبين للكبار، وخمسة لاعبين لبقية الفئات العمرية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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