الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهلة

طلب لاعب أجنبي بأحد الأندية الكبيرة في دوري الخليج العربي مهلة للتشاور مع وكيل أعماله، قبل الموافقة على البنود الجديدة التي وضعها النادي في العقد الجديد، من بينها ربط تمديد عقده ورفع قيمة المكافآت بالمردود الذي يقدمه مع الفريق.

أخبار

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قرّر أحد أندية دوري الخليج العربي بشكل مفاجئ تقليل نشر الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتدريباته اليومية، سواء تلك التي يتم بثها مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي، أو التي يتم إرسالها إلى وسائل الإعلام عبر بيانات صحافية.

«كورونا»

رفض مسؤولو أحد الأندية حضور وسائل الإعلام للتدريبات، أو إجراء لقاءات مع اللاعبين، متعللين بالحفاظ على سلامة الفريق من فيروس كورونا، رغم أن الفريق ذاته كان يقيم تدريباته الصباحية في مركز رياضي يتواجد فيه العشرات من مختلف الجنسيات.

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