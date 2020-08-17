شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ عن صفقة بديلة لرمضان صبحي: أنا تحت أمر جماهير ‏الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده تعويض النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «أنا مستعد لابرام صفقات للأهلي بدل من اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفه، إذا رغب جماهير النادي في ذلك».

وواصل تصريحاته معربًا عن امتنانه وفخره بجماهير النادي الأهلي قائلًا: «أنا تحت أمرهم دائمًا لخدمة النادي الأحمر».

وأنهى: «مصر تمتلك مكانة كبيرة في قلبي وقلب كل سعودي وعربي».