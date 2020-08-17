شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ عن صفقة بديلة لرمضان صبحي: أنا تحت أمر جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده تعويض النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي.
وقال «آل الشيخ» في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «أنا مستعد لابرام صفقات للأهلي بدل من اللاعبين الذين رحلوا عن صفوفه، إذا رغب جماهير النادي في ذلك».
وواصل تصريحاته معربًا عن امتنانه وفخره بجماهير النادي الأهلي قائلًا: «أنا تحت أمرهم دائمًا لخدمة النادي الأحمر».
وأنهى: «مصر تمتلك مكانة كبيرة في قلبي وقلب كل سعودي وعربي».
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