شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: من لا يعرف قيمة الأهلي فلا يستحق ارتداء قميصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قيمة النادي الأهلي وعراقته. وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «من لا يعرف قيمة قميص الأهلي فلا يستحق التواجد داخل القلعة الحمراء». وشدد تركي اّل الشيخ على انتمائه الشديد للنادي الأهلي وحبه لجماهير النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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