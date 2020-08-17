شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: دعمت الزمالك تعويضًا لصفقة عبدالله السعيد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن السبب وراء دعمه للزمالك خلال استثماره في الكرة المصرية. وأوضح تركي اّل الشيخ، في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «قمت بدعم الزمالك تعويضًا لصفقة عبدالله السعيد». وأضاف: «الزمالك قام بدفع المقابل المالي لصفقة عبدالله السعيد ولم يحصل على اللاعب بعد تدخلي وتجديد عقده في الأهلي، لذا كان عليّ تعويض النادي الأبيض عن هذا الأمر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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