شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسباني، إقالة كيكي سيتين، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين الطرفين، وانتهى منذ قليل.
وكان برشلونة قد تعرض لفضيحة الكروية هزت أرجاء العملاق الكتالونى،بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألمانى، بنتيجة 8 – 2، في ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.
وأضاف رئيس النادى الكتالونى أن المدربين المرشحين لخلافة كيكي سيتين في تدريب البارسا كل من رونالد كومان وماوريسيو بوتشيتينو وتشافي هيرنانديز.
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