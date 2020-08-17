شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغني»: «رمضان» يبحث عن مصلحته.. لو عرض عليه الأهلي المبلغ نفسه لبقى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء بعد توقيعه لنادي بيراميدز مؤخرًا.
وقال عبدالغني في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «رمضان صبحي كان يبحث عن مصلحته فقط خلال الفترة الماضية، ولديه تطلعات مادية، وهو الأمر الذي وجده في نادي بيراميدز، وإذا كان الأهلي عرض عليه نفس المبلغ كان سيستمر معه».
وأضاف: «تطلعات رمضان صبحي وراتبه السنوي وراء رحيله عن الأهلي، ولا يوجد حب في كرة القدم، وهذا هو زمن الاحترافية».
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