شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: أعشق الأهلي ولا أستطيع إغضاب جماهيره.. وعرضت حل أزمة «فتحي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه عرض على إدارة الأهلي التوسط من أجل انهاء أزمة أحمد فتحي.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «عرضت على الأهلي التكفل بتجديد عقد أحمد فتحي من أجل بقائه داخل صفوف الفريق».
وأضاف: «أنا أهلاوي وعاشق للنادي الأحمر، ولا أستطيع مطلقًا إغضاب جماهيره العظيمة».
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