شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: أعشق الأهلي ولا أستطيع إغضاب جماهيره.. وعرضت حل أزمة «فتحي» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه عرض على إدارة الأهلي التوسط من أجل انهاء أزمة أحمد فتحي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «عرضت على الأهلي التكفل بتجديد عقد أحمد فتحي من أجل بقائه داخل صفوف الفريق».

وأضاف: «أنا أهلاوي وعاشق للنادي الأحمر، ولا أستطيع مطلقًا إغضاب جماهيره العظيمة».