شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: لا أمانع ضم لاعبين مصريين لصفوف ألميريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه لا يمانع على الإطلاق في ضم أي لاعب مصري مميز لصفوف ألميريا الاسباني.

وتابع مالك النادي الاسباني في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «لو هناك لاعب مميز من مصر لم لا أضمه لصفوف ألميريا؟».

وكان ألميريا قد فقد بطاقة الترشح لليجا الاسبانية عقب تعثره أمام جيرونا اليوم الأحد.