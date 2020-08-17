شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: علاقتي بالكرة المصرية انتهت تمامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن علاقته انتهت بالكرة المصرية تمامًا، مشيرًا إلى أن دخوله في الكرة بمصر تسبب له في عدة مشاكل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «عُرض عليّ الاستثمار بنسبة 70% في نادي مصر المقاصة ولكني رفضت الأمر».

وأوضح: «كذلك كان هناك رغبة في ملكية نادي إف سي مصر كان هذا مشروطًا ببقائه في الدوري المصري هذا الموسم ولكني تراجعت عن الأمر».

وأكمل: «اتفقت مع كيكي على تدريب إف سي مصر قبل توليه مهمة برشلونة وطالبني بالتعاقد مع بعض اللاعبين».