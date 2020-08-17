شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: رفضت ضم رمضان صبحي لبيراميدز حفاظًا على ‏شعور جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه رفض انضمام رمضان صبحي لصفوف نادي بيراميدز، حينما كان مالكًا للنادي في وقت سابق.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»:«رفضت ضم رمضان لصبحي حفاظًا على شعور جماهير النادي الأهلي، ولأنني أهلاوي أولًا وأخيرًا».

وواصل:«رمضان صبحي وقع لبيراميدز في يوليو الماضي وأنهىى اتفاقه مع النادي».

وأكمل:«لم أتدخل بأي شكل من الأشكال في انتقال رمضان لبيراميدز لانتمائي للنادي الأهلي».

وأتم:«كذلك كان هناك مبالغات مادية من ناديه الانجليزي وقتها، ولكن في الأساس تراجعت عن ضم اللاعب لبيراميدز من أجل جماهير النادي الأحمر».

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