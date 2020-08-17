شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ: لو استمريت في الرئاسة الشرفية للأهلي لكان ستاد ‏النادي جاهزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكلة العربية السعودية، أن ستاد النادي الأهلي كان بصدد الانتهاء من إنشائه بشكل رسمي لو كان استمر في الرئاسة الشرفية للنادي.

وأضاف في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «كان هناك اتفاق بيني وبين مجلس إدارة الأهلي عندما كنت في الرئاسة الشرفية على أن يكون افتتاح الاستاد عام 2021».

وأضاف «تركي» أنه كان على وعده بتأسيس مدينة رياضية شاملة وستاد خاص بالنادي الأهلي حسب اتفاقه مع مجلس الإدارة في وقت سابق، لولا رحيله عن منصبه الشرفي في النادي الأحمر.