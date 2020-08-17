شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يكشف شرط «شيكابالا» لإعلان اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك، يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري. وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «شيكابالا يفكر وبقوة في الاعتزال حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال افريقيا ليشارك بعدها في كأس العالم للأندية حال إقامة البطولة وينهي بعدها مشواره في الساحرة المستديرة». وأضاف: «بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون أفضل ختام لشيكابالا في حال اتخاذه قرار الاعتزال». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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