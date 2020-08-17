شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق سموحة بنتيجة 78-55، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في الفوز بنتيجة 78-55.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على هليوبوليس بنتيجة 102-72، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.