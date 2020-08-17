شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الأهلى يتعامل مع أبنائه بشعار "اللى يخرج عن طوعى هدبحه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد صلاح نجم الزمالك السابق ومدرب طنطا، على موقف الأهلى من رمضان صبحى لاعب هيدر سيفيلد وشريف إكرامى بعد رحيلهم عن الفريق.

وقال محمد صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" ‏على قناة الزمالك: أن الأهلى يتعامل مع أبنائه بمبدأ اللى يخرج عن طوعى هدبحه، وهو ما طبقه على شريف إكرامى بعدما أنهى تواجده في الفريق وقاله أنت إللى بوظت موضوع رمضان صبحى وكدة كدة هتمشى فامشى دلوقتى وسيب الفرقة".

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وأضاف محمد صلاح: أن مدير الكرة بالنادى الأهلى لدية أزمة في حسم ملفات التجديد في الوقت المناسب، لأن الأهلى دائما كان بيجدد عقود اللاعبين قبل ما تخلص وكان اللاعيبه كانت تتمنى تروح الاهلى أو الزمالك، ولكن الآن الموضوع اختلف بسبب وجود نادى بيراميدز اللى قلب موازين عقول اللاعبين وكل اللى خرج من طوع الأهلى فهو ضده".

وتابع مدرب طنطا: "في الحقيقة رمضان صبحى وشريف إكرامى هيخسروا كتير بعيدا عن الأهلى جماهيرية، ولكن هيكسبوا فلوس كتير في سنتين تلاتة هيلعبوها، وشريف إكرامى لم يفتعل أي مشكلة طوال تواجده في النادى الأهلى".