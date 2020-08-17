شكرا لقرائتكم وكيله: قاسم باشا التركي أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدي من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي قاسم باشا التركي أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدي من الإسماعيلي، وأكد تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية :"باهر المحمدي كان قد استفسر منذ شهر أو شهر ونصف من نادي الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي واللاعب تلقى عرضا من قاسم باشا وننتظر تحديد القيمة المالية".

ورد تامر النحاس، عن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي في الفترة المقبلة بكوبري من قاسم باشا التركي.

وأكد : "هذا الكلام غير صحيح، باهر المحمدي للأهلي بكوبري لا يفيد الإسماعيلي ولكن المفيد للدروايش هو المقابل المادي الذي سيحصل عليه وباهر المحمدي سينتقل لقاسم باشا لمدة موسم بنية البيع".