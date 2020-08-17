شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان .. فايلر يعترف بمعاناة مهاجمي الأحمر ويلجأ لأجاي أمام تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمعاناة مهاجمي فريقه الصرحاء من العقم التهديفي وهو ما ظهر في مباراتي انبي ومن بعدها الإنتاج الحربي والتي لم ينجح فيهما المهاجم الأساسي مروان محسن وبديله السنغالي اليو بادجي من تسجيل أي هدف، وتحدث فايلر مع جهازه المعاون على ضرورة العودة للاستعانة بالنيجيري جونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح خاصة بعد عودة أحمد الشيخ لقائمة الفريق في مواجهة أسوان والمقرر اقامتها غداً الاثنين.
وتألق أجاي في مركز المهاجم الصريح في الأوقات التي شارك فيها منذ انتقاله للأهلي، ولكن المركز الأساسي لأجاي هو الجناح لكن المهاجم النيجيري، ويعد أجاي واحد من أهم لاعبي الأهلي في السنوات الأخيرة واعتمد عليه معظم المدربين بشكل أساسي.
استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري فايلر من مواجهة أسوان كلا من، شريف إكرامي بعد توجيه الشكر له، وصالح جمعة، محمد شكري ومحمد فخري لأسباب فنية، ورامي ربيعة وكهربا بسبب الإيقاف، ومحمد محمود وحسين الشحات بسبب الإصابة، وحسام عاشور بعدما وجهت إدارة النادي الشكر له، ورمضان صبحي بسبب انقطاع إعارته، وأعلن فايلر، قائمة الفريق لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ومصطفى شوبير.
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