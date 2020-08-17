شكرا لقرائتكم عفت نصار: خدت وعدا من مرتضى ومحصلش والزمالك لم ينتصر فى قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم ينتصر في قضيته مع محمود كهربا لاعبه السابق بعد هروبه إلى أفيس البرتغالى والعودة للنادى الأهلى.

وأضاف عفت نصار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" ‏على قناة الزمالك: "أن الزمالك لم ينتصر فى قضية كهربا لأن الزمالك كان بيطلع كهربا إعارة للسعودية فى سنة بـ3 ملايين دولار، لكن دلوقتى اتحكمله بـ2 مليون دولار فقط وأتمنى يطالب بحقه حال استئناف كهربا على قرار العقوبة".

وأوضح عفت نصار: "خدت وعدا من 4 سنين من مرتضى منصور أنى اشتغل فى الفريق الأول وده محصلش حتى الآن".

وتابع عفت نصار: "الزمالك هو نادى القرن وأنا مع أسد نادى الزمالك، وعهد عليا هطبع 100 ألف تيشيرت لجماهير نادى الزمالك وهحط صورة مرتضى منصور فى شعار الزمالك مكان رامى السهم".

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وتابع عفت نصار: "أن التدريب فى مصر بالعلاقات ‏الشخصية القوية مع السماسرة وبعض المسئولين فى مصر، والوكلاء هم من يلمعون المدربين واللاعبين ‏ويكون انتقالهم لأندية كبيرة من خلالهم".‏

وتابع:" أنا لا أجيد التعامل الشخصى الجيد مع السماسرة والحلوس معهم ‏فى المقاهى ودعوتهم لعزومات، لذلك لم أحصل على فرص تدريبية ‏كبيرة".‏

وواصل: "حققت نجاحات كبيرة فى دورى الدرجة الثانية ورغم ذلك لم ‏أدرب فى الممتاز بسبب ضعف علاقاتي".‏

وأنهى تصريحاته ضارباً المثل بالعديد من الأسماء التدريبية المميزة التى ‏لم تنل فرص قوية فى التدريب مثل أحمد الكاس وجمال عبدالحميد ‏وغيرهم.‏