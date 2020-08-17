شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ: كنت قريبا من شراء نادي مصر.. واتفقت مع مدرب برشلونة على قيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا، إنه يجب أن يعرف الجميع، أن موازين كرة القدم تغيرت في العالم كله، وأن زمن التوقيع على بياض انتهى.
وأضاف تركي أل الشيخ في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق اليوم الأحد، أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأي اتفاقات تمت بين رمضان صبحي وبيراميدز، موضحا أن يرفض اقحامه اسمه في هذا الأمر.
وأعلن أل الشيخ أنه تلقى عرضا للاستثمار في نادي المقاصة مثل تجربة بيراميدز، وفكر أيضا من قبل في شراء نادي مصر، موضحا أنه بات أكثر تركيزا فيلا الاستثمار بأوروبا.
وأوضح الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، أنه اتفق مع كيكي سيتين المدير الفني الحالي للبارسا على تدريب نادي مصر قبل تولي الأخير تدريب برشلونة، موضحا أن المدرب الإسباني بالفعل حدد قائمة اللاعبين الذين يحتاجهم قبل تعطل المشروع.
وعن فريق ألميريا الذي فقد اليوم فرصة الصعود لليجا بالهزيمة أمام جيرونا، قال أل الشيخ أنه يرحب بانضمام أي لاعب مصري أو عربي يفيد الفريق ويحقق أحلامه وطموحاته.
وختم أل الشيخ: "حسام عاشور تعجل، لكني ملتزم بوعدي معه، وسأتكفل بتعويضه عما لحق به أثر خروجه من النادي الأهلي بهذا الشكل".
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