شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ: كنت قريبا من شراء نادي مصر.. واتفقت مع مدرب برشلونة على قيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا، إنه يجب أن يعرف الجميع، أن موازين كرة القدم تغيرت في العالم كله، وأن زمن التوقيع على بياض انتهى.

وأضاف تركي أل الشيخ في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق اليوم الأحد، أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأي اتفاقات تمت بين رمضان صبحي وبيراميدز، موضحا أن يرفض اقحامه اسمه في هذا الأمر.