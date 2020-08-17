شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ: لو كنت رئيسا شرفيا للأهلي لأفتتحنا استاد الأهلي بداية العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا، أنه دخل مجال الاستثمار الرياضي في مصر حبا في الشعب المصري الذي يحظى بمكانه عظيمة في قلبه على حد قوله.

وتابع تركي أل الشيخ في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق اليوم الأحد، أن مصر لها مكانة عظيمة في قلوب السعوديين وكل العرب.

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وأكد:" لو كنت رئيسا شرفيا للأهلي حتى الآن بدون الدخول في خلافات لتم افتتاح استاد الأهلي الجديد في بداية العام المقبل 2021.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية:" عوضت الزمالك عن عدم انضمام عبد السعيد لهم بصفقات أخرى".