شكرا لقرائتكم تركي أل الشيخ: رمضان صبحي اتعرض على ألميريا الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا، أنه كان بإمكانه التعاقد مع رمضان صبحي لصالح بيراميدز حينما كان اللاعب في صفوف هدرسفيلد لكنه رفض ذلك حفاظا على العلاقات الطيبة مع الأهلي".
ووجه تركي أل الشيخ في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق اليوم الأحد، رسالة لمسئولي الأهلي:" لو عايزين أحمد فتحي يقعد مع الفريق الأحمر هيقعد".
وكشف أل الشيخ أن بعض الوسطاء عرضوا عليه التعاقد مع رمضان صبحي للعب في صفوف ناجي ألميريا الذي يملكه في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وقال رئيس نادي ألميريا:" من الآخر أنا أهلاوي، ولن أدخل في صفقة طرفها الآخر هو النادي الأهلي، ورمضان اتفق على كل شيء مع بيراميدز نهاية شهر يوليو الماضي".
وأردف:" من لا يعرف قيمة الأهلي لا يستحق التواجد فيه ولا ارتداء قميصه".
وزاد أل الشيخ أنه مازال مشجعا عاشقا للأهلي، كان هذا الانتماء موجودا بالأمس وحاضرا اليوم وسيستمر غدا، مؤكدا أنه طوى صفحة تدخلاته في الكرة المصرية نهائيا، وبالتالي لا يمكنه تعويض رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، إلا إذا طلب الأهلي ذلك.
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