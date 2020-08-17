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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش حيث واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تصدره للمسابقة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف نجم إنبي برصيد 9 أهداف ثم يحل ثالثا سيف الدين الجزيري برصيد 8 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ووليد سليمان نجم الأهلى برصيد 6 أهداف.

بيراميدز



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش ضد طلائع الجيش حيث واصل الأهلى تصدره للمسابقة برصيد 53 نقطة واحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 38 نقطة بينما جاء بيراميدز ثالثا برصيد 36 نقطة.

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش حيث خطف فريق بيراميدز تعادلا صعبا من أنياب نظيره طلائع الجيش في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش اليوم وكان عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز أضاع ركلة جاء لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة في وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة ..

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش وجاءت أحداث الشوط الأول من المباراة مثيرة للغاية وخطف لاعبو طلائع الجيش زمام المبادرة بعدما نجحوا في إحراز الهدف الأول عن طريق ناصر منسى ، بعدها حاول لاعبو بيراميدز تدارك الموقف وبالفعل يحتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الأزرق يتصدى لها عبد الله السعيد ويهدرها بغرابة ، ينطلق بعدها لاعبو الطلائع وينجح أحمد سامى من إحراز الهدف الثانى في الدقيقة 30 ، يضغط بعدها لاعبو بيراميدز لإحراز هدف التعديل قابله تكتل دفاعى منظم من لاعبى طلائع الجيش .

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش حيث في الشوط الثانى انقلبت الموازين بعد طرد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش وتحولت دفة الهجوم من بيراميدز على الفريق العسكرى ليقلص دودو الجباس الفارق في الدقيقة 71 لبيراميدز ثم بعدها يتعادل عمر لعيونى في الدقيقة 86 وتنهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 – 2 . أهداف مباراة بيراميدز وطلائع الجيش اليوم.

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش



ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش حيث بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

بيراميدز



تواجد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي لحضور مباراة بيراميدز وطلائع الجيش المقامة حاليا بالدوري الممتاز، ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة في إطار خطة حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمتابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكرات المقبلة.

​بيراميدز



وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى

الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلتقي فريقا بيراميدز وطلائع الجيش في الثامنة من مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس

بدلاء بيراميدز أمام طلائع الجيش

أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق.

بيراميدز