شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز : الهدف المبكر أربك حساباتنا أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز : إنه دخل مباراة طلائع الجيش وهو يفتقد لعدد كبير من اللاعبين أجبره على إجراء تعديلات في التشكيل، مشددا على أن الهدف المبكر أربك الحسابات والفريق حاول العودة ولكن بسبب خطأ دفاعي استقبل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح في التعديل بالتغييرات وحقق التعادل. بيراميدز Advertisements

بيراميدز واضاف المدير الفنى لبيراميدز في المؤتمر الصحفي إنه بسبب المعطيات وما حدث في اللقاء فإنه راض عن نتيجة التعادل، مشيرا إلى أن محمد حمدي غاب عن اللقاء بسبب الإجهاد، وهناك غيابات متمثلة في عمر جابر ومحمد فاروق وتراوري، كما أن علي جبر وأحمد أيمن منصور مهددان بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء وبالتالي دفع بعبد الله بكري وكانون في الدفاع، ومع وجود 5 تغييرات ساعد الفريق على العودة.

وشدد تشاتشيتش على أنه من الجيد عودة جون أنطوي للعب بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، موضحا أن اللقاء بدأ بشكل مختلف تماما، مقرا بوجود أخطاء حدثت في المباراة سيعمل على علاجها في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

بيراميدز

بيراميدز