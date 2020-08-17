بـدر أحمد: «وديـة الشـارقة» تنتظـر «البروتوكـول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : عصام هجو

لم تحصل إدارة شركة الشارقة لكرة القدم حتى مساء أمس الأحد على إخطار من اتحاد الكرة بخصوص تنظيم البطولة الودية المقرر لها غداً الثلاثاء لغاية 27 الجاري.

ويذكر أن اتحاد الكرة خاطب جهات الاختصاص وهو في انتظار البروتوكول الخاص بالسماح للأندية بلعب مباريات خلال هذه الفترة، وينتظر نادي الشارقة الضوء الأخضر لتنظيم البطولة الودية التي أعلن عنها قبل شهر بمشاركة أندية خورفكان واتحاد كلباء وعجمان.

وأكدت شركة الكرة الشرقاوية أنها جاهزة لتنظيم البطولة متى ماحصلت على الموافقة ومتى ماصدر البروتوكول، وقد تم تجهيز ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة لاستضافة مباريات البطولة.

من جهته، أكد بدر أحمد مدير البطولة: طالما لم نحصل على الموافقة حتى نهاية اليوم الأحد (أمس) فليس أمامنا مجال سوى خيار التأجيل لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأقل وفي النهاية نحن نتقيد بالنظم واللوائح التي تحكم البروتوكول ولن نخاطر بسلامة اللاعبين وصحة الإنسان عندنا خط أحمر.

وعلى خط متصل تؤكد متابعات «الخليج الرياضي» أن المهاجم المحترف الجديد القادم سيكون موجوداً في الدولة خلال أيام حسب الترتيبات الجارية حول الصفقة التي يترقبها جمهور الملك بشغف.