شكرا لقرائتكم خبر عن هاليب بطلة براج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً، بطلة لدورة براج التشيكية في التنس، الدورة الثانية بعد باليرمو الإيطالية التي تنظمها رابطة اللاعبات المحترفات إثر توقف بسبب فيروس كورونا بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-5 في المباراة النهائية أمس الأحد.

واللقب هو الحادي والعشرون لهاليب في مسيرتها، فباتت خامس لاعبة من المعاصرات الأكثر ألقاباً.

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