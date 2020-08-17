شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم أحمد جشك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر ضم اتحاد كلباء اللاعب أحمد جشك قادماً من شباب الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وسيتم تسجيل أحمد جشك في فئة أبناء المواطنات، وسيكون مكسباً ل«النمور»، لاسيما وأن اللاعب يمتاز بالسرعة، إضافة إلى المهارة، وكان انضم إلى شباب الأهلي في 2019.

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