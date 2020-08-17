عموري ومبخوت ينافسان بقـوة فـي اســتفتاء «الآسـيوي»

دخل عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت دائرة ترشيحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أفضل تمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا، والتي ينافس فيها عمر عبد الرحمن 4 لاعبين آخرين، وكذلك على أجمل هدف في تاريخ بطولة الأمم الآسيوية، التي انطلقت في عام 1956، وينافس فيه مبخوت بقوة نخبة من نجوم القارة الأكبر في العالم والأكثر كثافة سكانية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عمر عبد الرحمن ينافس محمد نور لاعب اتحاد جدة السعودي، وجاولين لاعب جوانزهو، وديان داميانوفيتش لاعب سيؤول، وتشافي هيرنانديز لاعب السد، وأن التمريرة التي تم اختيارها لعمر عبد الرحمن باعتبارها واحدة من أفضل التمريرات في تاريخ دوري الأبطال كانت له مع نادي العين أمام ناساف الأوزبكي.

وفي سياق آخر فقد دخل علي مبخوت، مهاجم الجزيرة والمنتخب الوطني، تحدي أجمل هدف في تاريخ بطولة أمم آسيا، وتضم قائمة الأهداف المرشحة العديد من اللاعبين من منطقة غرب آسيا، وهم: علي مبخوت، ونواف التمياط وسعيد العويران، يوسف الرواشدة، ومحسن الغساني، وجاكا حبيشة، ويونس محمود، وعمر خربين، وحسين فاضل، وعباس شحرور، وإسماعيل عبداللطيف، و المعز علي.