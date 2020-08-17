اجتماع استثنائي لبرشلونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا نادي برشلونة الإسباني إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة للبحث في تداعيات الخسارة الفادحة التي تعرض لها فريق كرة القدم أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة "اسبورتيو" الكاتالونية "سيجتمع مجلس إدارة البلاوجرانا غداً الاثنين على ان تتم اقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه كما يمكن الاعلان عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وكان بارتوميو تحدث إلى اذاعة "موفيستار" الاسبانية بعد المباراة وقدم اعتذاره إلى انصار الفريق وقال "سيتم اتخاذ قرارات وسنشرحها في الأيام المقبلة بينها قرارات كانت قد اتخذت قبل مباراة دوري الأبطال".

وقد يتخذ بارتوميو قرار بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة صيف عام 2021 ويقيمها في نوفمبر أو يناير أو مارس بحسب ما اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" من اجل بناء الفريق على اساس برنامج جديد.

وبعد سقوطه المدوي أمام الفريق البافاري، خرج برشلونة خالي الوفاض محلياً وقارياً للمرة الأولى منذ 13 عاماً.