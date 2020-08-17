المدرب العراقي جبار حميد مطلوب في لبنان والبحرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تلقى المدرب العراقي جبار حميد، عدداً من العروض من الفرق البحرينية واللبنانية، لكي يختار إحداها في القريب العاجل، بعد أن يقوم بدراسة العروض بشكل مستفيض.
وقال جبار حميد، وهو من المدربين العراقيين الذين عملوا في خارج العراق لسنوات طوال مع الفرق الأردنية: «تلقيت العديد من العروض التدريبية من الفرق اللبنانية، لكن حادثة انفجار مرفأ بيروت وما سبقها من إجراءات صحية بسبب جائحة كورونا، أجلت المفاوضات في الوقت الراهن، أيضاً وصلتني بعض العروض من الفرق البحرينية، وهذه العروض لا تزال قيد الدراسة من قبلي».
يذكر، أن المدرب جبار حميد، مثل منتخب شباب العراق في سبعينات القرن الماضي، كذلك كان لاعباً مع فريق القوة الجوية العراقي في ثمانينات القرن الماضي، وانتقل منه إلى فريق الخطوط، كما مثل فريق السلام قبيل اعتزاله اللعب، وتوجهه نحو عالم التدريب.
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