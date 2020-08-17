الكهرباء العراقي يتعاقد مع محترف كاميروني ولاعب محلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء العراقي، مع المحترف الكاميروني جاكوب، الذي مثل فريق نفط الجنوب العراقي في الموسم الماضي. وذكر المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإدارة نجحت في التعاقد مع المحترف الكاميروني جاكوب، الذي مثل فريق نفط الجنوب العراقي في الموسم الماضي، ويعد جاكوب المحترف الرابع ضمن قائمة فريق الكهرباء في الموسم المقبل.

هذا وضم النادي أيضاً لاعب فريق السكك في الموسم الماضي أحمد صلاح، وذكرت إدارة الكهرباء في بيان، أن اللاعب الشاب أحمد صلاح بات أحد لاعبي فريق الكهرباء، بعد أن وقع عقداً رسمياً مع الإدارة.