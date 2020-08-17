شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الدراجات» يعتمد لائحة فئات المشاركين في الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية فتح باب التسجيل للاعبين اعتباراً من أمس السبت، لمنافسات الموسم المقبل، وحتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل؛ لاستقبال الأسماء والبيانات في مختلف الفئات العمرية، في الوقت الذي تم فيه تعميم اللائحة الاسترشادية الطبية لعودة النشاط الرياضي، والتي تضمنت توصيات الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى إجراءات رياضة الدراجات التخصصية التي أضيفت في ضوء توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، خاصة أن الإمارات تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي، في ظل رئاسة أسامة الشعفار للاتحاد القاري.

وقال عبد الناصر عمران، أمين السر العام للاتحاد، في تصريح له، إنه تم اعتماد جدول المشاركات وأجندة المسابقات المحلية التي تبدأ في 25 سبتمبر المقبل، من خلال البطولات التنشيطية المفتوحة، مع توفير بروتوكول طبي خاص بالبطولات يسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، وإقامة المنافسات على مراحل.

وأضاف: «وضعنا اللمسات الأخيرة مع إحدى الشركات التخصصية في تكنولوجيا المعلومات؛ لاستقبال بيانات التسجيل إلكترونياً، وكافة البيانات الخاصة باللاعبين وقوائم الحكام ولوائح وقوانين اللعبة وأجندة البطولات وكل ما يتعلق بالمسابقات، وسيكون التسجيل غير محدود لجميع الفئات في حين تكون المشاركة كحد أقصى 4 لاعبين للفرق في المراحل السنية، مع ضرورة إرفاق شهادة حديثة تحمل عنوان «لائق طبياً»، إضافة إلى شهادة فحص «كوفيد 19» حديثة.

وأوضح أنه بخصوص الإرشادات العامة للأمن والسلامة، وحفاظاً على اللاعبين، فقد تم التنبيه على الجميع بأنه في حال زاد عدد الجهاز الفني واللاعبين عن 4 أشخاص ينصح بتوفير «باص» لنقلهم إلى موقع السباق وفق إجراءات التباعد الجسدي، ويلتزم كل لاعب بارتداء كمامة الوجه عند الحضور خارج أوقات السباق، ويخضع كل شخص في موقع السباق للفحص الإلزامي فور الوصول لتسجيل الحضور مع قياس الحرارة، واستخدام المعقمات اللازمة، وتمنع مشاركة أي لاعب عائد من السفر مؤخراً إلا بعد مرور 14 يوماً عليه، كفترة للعزل المنزلي، ويجب التباعد الجسدي بمسافة مترين بين كل دراج ومنافسه أثناء انطلاقة السباق والتواجد في موقع الحدث، ويمنع تجمع اللاعبين قبل أو بعد انتهاء السباق، ويلتزم كل لاعب بتحميل تطبيق الحصن على هاتفه المتحرك؛ للتأكد من عدم مخالطة المصابين.

وعن أعداد اللاعبين المسموح بتسجيلهم بكل فئة قال عمران: تم اعتماد توصيات اللجنة الفنية بالاتحاد، وبالنسبة للوافدين وأبناء المواطنات وحملة جوازات الدولة فإن التسجيل مفتوح لأي عدد، وبالنسبة لمواليد الدولة والمقيمين فإنه مسموح بتسجيل 5 لاعبين للكبار، و5 لاعبين لباقي الفئات العمرية.. أما عن عدد اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في المباريات لسباقات الفردي العام فإنه مسموح للمواطنين وأبناء المواطنات وحملة جوازات الدولة بلاعب واحد بحد أدنى من المواطنين، و6 بحد أقصى في فئة الكبار، ولاعبَين بحد أدنى، و4 بحد أقصى لباقي فئات المراحل السنية، وبالنسبة لفئتي المقيمين ومواليد الدولة فإنه مسموح بمشاركة لاعب بحد أدنى، و3 لاعبين بحد أقصى لفئة الكبار، ولاعب واحد بحد أدنى، ولاعبَين بحد أقصى لباقي الفئات العمرية، على أن يكون إجمالي اللاعبين لاعباً واحداً بحد أدنى، و6 بحد أقصى لفئة الكبار، ولاعباً واحداً بحد أدنى، و4 لاعبين بحد أقصى لباقي فئات المراحل السنية.

وعن لائحة اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في سباقات الفرق نوّه عمران بأنه بالنسبة للمواطنين مسموح بلاعب واحد بحد أدنى، و4 بحد أقصى للكبار وباقي المراحل السنية.. وبالنسبة لأبناء المواطنات وحملة الجوازات فإنه يسمح بمشاركة لاعب بحد أدنى، و3 لاعبين بحد أقصى في فئات الكبار والمراحل السنية.. أما مواليد الدولة والمقيمين فإنه مسموح بمشاركة لاعب واحد بحد أدنى، ولاعبَين بحد أقصى في فئات الكبار والمراحل السنية.. لكن بالنسبة لسباقات الفردي ضد الساحة فإنه مسموح لفئة المواطنين بمشاركة لاعب واحد بحد أدنى، ولاعبَين اثنين بحد أقصى في الكبار والمراحل السنية المختلفة، ولاعب واحد في فئة الكبار، ومثله في المراحل السنية بالنسبة لأبناء المواطنات وحملة جوازات الدولة، ومواليد الدولة والمقيمين.

وعن لائحة اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في سباق الفرقي ضد الساعة أشار إلى أنه بالنسبة للمواطنين فإنه يسمح بمشاركة لاعب واحد كحد أدنى، و4 كحد أقصى في الكبار والمراحل السنية المختلفة، ولاعب واحد للكبار، ولاعب واحد أيضاً للمراحل السنية بالنسبة لفئات أبناء المواطنات، وحملة جوازات الدولة، ومواليد الدولة المقيمين.

وبالنسبة لسباقات الفرقي ضد الساعة فإنه يشترط مشاركة لاعبين مواطنين بحد أدنى لكل فريق، من إجمالي 3 أو 4 لاعبين، وتقتصر المشاركة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولات الدولة على المواطنين وأبناء المواطنات وحاملي جوازات سفر الدولة.