شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الشارقة» يجدد إعارة الحارس محمد إسماعيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو نجحت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، في تجديد إعارة حارس نادي الوصل ومنتخب الإمارات لكرة اليد محمد إسماعيل الطاهر لمدة موسم؛ ليواصل إسماعيل مشواره في الدفاع عن عرين يد «الملك» للموسم الثاني على التوالي.

ويعد محمد إسماعيل من أبرز الحراس على المستويين المحلي والخليجي، وسبق له الفوز مع الشارقة بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للأندية الأبطال 2019، بالإضافة لتحقيقه كأس السوبر الإماراتي البحريني والسوبر المحلي، ودرع الدوري العام مع «الملك الشرقاوي» الموسم الماضي.

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