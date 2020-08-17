الاتحاد الآسيوي للكاراتيه ينظم سمنار المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه سمنار المدربين المعتمدين، أمس السبت، بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، والذي يتضمن عدة دورات، افتتح السمنار اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور أمين السر العام بالاتحاد الدولي للكاراتيه ناجورا وجن جي إم شن مدير الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ورحب الرزوقي بالمشاركين، وتمنى لهم التوفيق، وقام الحكم الدولي الكويتي منصور السلطان رئيس لجنة الحكام الآسيوية عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، ولمدة 3 ساعات متواصلة، بشرح آخر مستجدات التحكيم، وكيفية استفادة المدربين من معرفة آخر التعديلات، استعداداً للمنافسات الآسيوية والدولية المقبلة.

وأكد الرزوقي أن برامج السمنار الآسيوي المعلن عنها تأتي في إطار الجهود المبذولة من الاتحاد الآسيوي لتطوير مستوى الحكام والمدربين في قارة آسيا، ولتخطي المرحلة الحالية التي شهدت جائحة «كورونا»، وقال إن الدورات ستتواصل عن بعد، وسيتم استكمال السمنار الآسيوي يوم 22 أغسطس/آب، وستخصص الدورة للكاتا، ويوم 29 أغسطس للكوميتيه.