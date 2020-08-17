مدارس السيتي لكرة القدم تتوسع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل مدارس السيتي لكرة القدم بالذكرى العاشرة لانطلاق برنامج تدريب كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإعلان توسع كبير يشمل ضم 7 ملاعب في جميع أنحاء أبوظبي ودبي خلال الموسم الجديد، مع استضافة أكثر من ألف لاعب شاب ابتداء من سبتمبر.

وكان نادي مانشستر سيتي، أطلق برنامج التدريب في أبوظبي عام 2010، ومنذ ذلك الحين تلقى أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة التدريبات في لعبة كرة القدم تحت إشراف المدربين أصحاب الخبرة في النادي، التي شملت مختلف المهارات، ومنها ركل الكرة على طريقة سيرجيو أجويرو، والمهارات الدفاعية التي يتمتع بها القائد الأسطوري السابق فينسينت كومباني.

وضمت قائمة لاعبي السيتي الذين زاروا المدينة على مدار عشر سنوات كلاً من إيمريك لابورت ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا وفرناندينيو، إلى جانب بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي، ومانويل بيليجريني المدير الفني السابق.

كما رحب البرنامج أيضاً بلاعبي الفريق الأول من النوادي الأخرى التابعة لمجموعة السيتي لكرة القدم، ومنها نادي نيويورك سيتي وملبورن سيتي.

وفي الموسم الجديد، تفتح مدارس السيتي لكرة القدم الأبواب أمام اللاعبين بمختلف مهاراتهم والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة في مختلف المواقع في أبوظبي والتي تشمل مدينة زايد الرياضية وفندق قصر الإمارات، إضافة إلى موقع جديد في جزيرة الماريه.

وفي دبي، تضم المواقع مدرسة برايتون كوليدج دبي، ومدرسة جميرا للبكالوريا، وقبة الكورة، إلى جانب الموقع الأخير في مدرسة أبتاون في مردف.

وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «استمتعنا على مر السنين بكوننا جزءاً من المجتمع الإماراتي، وشهدنا مشاركة العديد من اللاعبين في برامج كرة القدم التي نقدمها لتطوير مهاراتهم. لقد عملنا على تطوير برنامج كرة القدم الأكثر تنوعاً وشمولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن بانتظار انطلاق موسمنا العاشر، وسواء كان الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مستهل مسيرته في عالم كرة القدم، أو كان مراهقاً يرغب في اللعب مع أصدقائه، أو كان لاعباً شاباً يتمتع بالموهبة ويسعى إلى تطوير موهبته، فإننا نقدم البرنامج المناسب للجميع».

وشهدت السنوات العشر الماضية إقامة 30 ألف حصة تدريبية، كما انتقل 37 شاباً إماراتياً إلى أندية محترفة، وشارك 24 فريقاً في المنافسات ضمن الدوريات المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وزار أكثر من 500 طفل استاد الاتحاد في المملكة المتحدة.